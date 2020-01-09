سيميوني.. بدأ في السعودية شاباً ويعود إليها مدرباً

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أحرز دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني حالياً، هدفه الدولي الاول مع منتخب الأرجنتين في شباك المنتخب السعودي قبل أكثر من 32 عاماً، واليوم يعود إلى السعودية للمرة الرابعة في مسيرته ليواجه برشلونة في كأس السوبر الإسباني، وهو الفريق الذي لم يسبق له الفوز عليه في البطولات المحلية الإسبانية.
وكان دييغو ضمن قائمة المدرب كارلوس بيلاردو المشاركة في الكأس الذهبية التي استضافتها أستراليا في العام 1988، وسجل هدفه الدولي الأول في شباك الحارس السعودي السابق سالم مروان بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبعد عام واحد جاء مع منتخب الشباب لخوض بطولة كأس العالم التي استضافتها السعودية، وسجل هدفاً في مرمى إسبانيا.
واختار المدرب ألفيو بازيلي، سيميوني لاعب إشبيلية الإسباني حينها للمشاركة في النسخة الأولى لكأس القارات بالرياض عام 1992، وأحرز هدف بلاده الثالث في مرمى البلد المضيف، وبعد دقيقة سجل سعيد العويران هدفه الشهير في مرمى الأرجنتين.
وفي 30 ديسمبر 2016، حضر سيميوني إلى السعودية للمرة الثالثة، وهذه المرة مدرباً لأتلتيكو مدريد الإسباني في احتفال اتحاد جدة بالذكرى التسعين على تأسيسه، وفي تلك المباراة فاز فريق سيميوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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