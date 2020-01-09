أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد

الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد

تلقى اتحاد الكرة صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، الذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى.

الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا"

يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.

الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور

شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الملعب الوطني بالعاصمة هراري هطول الأمطار مع بداية المران.

سوبر كورة يكشف حجم مديونيات اتحاد الكرة لصالح "كشف المنشطات" كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن حجم المديونيات التي تتكبدها خزينة الجبلاية وفق الاتفاقية التي أبرمتها الأندية مع الاتحاد ووكالة مكافحة المنشطات "الوادا" خلال العام المالي المنقضي 2018 – 2019 بشأن مباريات الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى المنتخبات الوطنية المختلفة. مفاجأة .. "سوبر كورة" يكشف حجم ديون خافيير أجيري لاتحاد الكرة كشفت ميزانية اتحاد الكرة في العام المالي المنقضي عن مديونات على المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة يستحق تحصيلها في أقرب وقت في واحدة من المفاجآت التي تكشف وجود أزمة في المعاملات المالية التي تمت بين المدرب والجبلاية وكشفتها الرقابة الإدارية في وقت سابق. Advertisements