أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد
الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد
تلقى اتحاد الكرة صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، الذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى.
الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا"
يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.
الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور
كشفت ميزانية اتحاد الكرة عن حجم المديونيات التي تتكبدها خزينة الجبلاية وفق الاتفاقية التي أبرمتها الأندية مع الاتحاد ووكالة مكافحة المنشطات "الوادا" خلال العام المالي المنقضي 2018 – 2019 بشأن مباريات الدوري المصري الممتاز بالإضافة الى المنتخبات الوطنية المختلفة.
مفاجأة .. "سوبر كورة" يكشف حجم ديون خافيير أجيري لاتحاد الكرة
كشفت ميزانية اتحاد الكرة في العام المالي المنقضي عن مديونات على المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة يستحق تحصيلها في أقرب وقت في واحدة من المفاجآت التي تكشف وجود أزمة في المعاملات المالية التي تمت بين المدرب والجبلاية وكشفتها الرقابة الإدارية في وقت سابق.
دجلة يهزم سموحة 3 / 2 فى مباراة مثيرة
نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
هاتريك جريندو يقود الحدود للفوز على الطلائع بثلاثية
حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .
تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك و زيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.
محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات
طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.
الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته
أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" موعد انطلاق البث المباشر لقناة النادى الخاصة، حيث أكدت الصفحة أن انطلاق البث سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجارى في الحادية عشر مساءًا، على أن يكون التردد 11449 أفقي H معدل الترميز 27500.
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