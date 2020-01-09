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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها ، الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته و محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات و تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة وزيسكو .
تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو
تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك و زيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.
الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته
أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" موعد انطلاق البث المباشر لقناة النادى الخاصة، حيث أكدت الصفحة أن انطلاق البث سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجارى في الحادية عشر مساءًا، على أن يكون التردد 11449 أفقي H معدل الترميز 27500.
محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات
طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.
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أمير مرتضى يكشف كواليس سفر "فرجانى" إلى تونس.. ويؤكد: كشف الحملة المدبرة
أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، تعجبه من الشائعات التى ترددت حول هروب التونسى فرجاني ساسي عند سفر اللاعب إلى تونس عقب مباراة طنطا، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير الصحيحه تؤكد أن هناك حمله منظمه ضد نادي الزمالك.
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