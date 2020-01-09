شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها ، الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته و محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات و ‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة وزيسكو .

‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو

تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك و زيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا، على أن يكون استلام الفان اي دي وتذاكر المباراة من فروع أورانج.

الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" موعد انطلاق البث المباشر لقناة النادى الخاصة، حيث أكدت الصفحة أن انطلاق البث سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجارى في الحادية عشر مساءًا، على أن يكون التردد 11449 أفقي H معدل الترميز 27500.

محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات

طلب محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، إعادته للمشاركة أساسيا في مباريات الزمالك بعدما غاب عن اخر مباريات الفريق في كل البطولات واخرها مشاركة محمد صبحي الحارس الشاب في مباراة طنطا بالدوري والإبقاء علي عواد احتياطيا.

محمود علاء من مران الزمالك لمواجهة الطلائع والحدود بسبب شقيقه توجه محمود علاء مدافع الزمالك، من مران الزمالك لملعب جهاز الرياضة ، للاطمئنان علي شقيقه أحمد علاء مدافع طلائع الجيش بعد الإصابة التي لحقت به في الشوط الأول من مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذى انتهى بفوز الحدود 3 / 0 حيث تلقي مدافع الفريق الأبيض نبأ إصابة شقيقه عقب انتهاءه من التدريبات التي جاءت ضمن الاستعدادات لمواجهة زيسكو الزامبي، التي ستقام يوم الجمعة القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. Advertisements