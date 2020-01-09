فيديو..ماذا قال جوميز لنجوم الإسماعيلي في أول جلسة ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتولى مدرب شباب قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى و رايون الرواندى سابقا قيادة سفينة الدراويش.
وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.
وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان.
وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية.
وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.
قاد الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، أول تدريباته مع للفريق، حيث حرص على الاهتمام بالجانب النفسى مع اللاعبين.
كما ظهر الحماس والإصرار على المدرب فى إصلاح الأخطاء التى ظهرت على الفريق فى مباراة بيراميدز وتابعها من مدرجات ملعب الدفاع الجوى ، حيث قام بحث اللاعبين وتحفيزهم على التألق فضلا عن التركيز على تكرار الجمل الفنية.
المران شهد اراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مواجهة بيراميدز أمس وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.
كما حرص ديديه على السعى جليا لتنظيم مجموعة من الجمل الفنية من شأنها زيادة فاعلية الفريق من الناحية الهجومية.
ورصدت عدسة الموقع الرسمى الحماس على وجوه لاعبى الفريق ، سعيا لنيل ثقة المدرب الجديد.
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