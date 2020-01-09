7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، ‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو

الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد

تلقى اتحاد الكرة صباح اليوم خطابا رسميا من نادى الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، الذى يتهمه فيه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى.

الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا"

يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.

الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور

شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الملعب الوطني بالعاصمة هراري هطول الأمطار مع بداية المران.