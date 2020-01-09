طنطا ينتظر البطاقة المؤقتة لـ" أفيرى" عقب رفض الاتحاد الكينى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادى طنطا وصول البطاقة المؤقتة للاعب الكينى جون أفيرى لقيده بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتواجد فى المباراة القادمة أمام الاهلى فى بطولة الدورى المصرى .

ورفض الاتحاد الكينى لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للاعب عقب مخاطبة اتحاد الكرة مما أدى الى اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة .

ويستعد فريق طنطا لملاقاة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاربعاء القادم الموافق 15 من الشهر الجارى و التى ستقام على ستاد القاهرة الدولى .

من ناحية أخرى، يغيب محمود كابونجا لاعب الفريق عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

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وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.