اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مسئولى القلعة الحمراء جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا" و الأمطار تستقبل أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا"
يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.
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سوبر كورة ينفرد بصفقة الأهلي البديلة لإيليكي
حصلت سوبر كورة على تفاصيل الصفقة البديلة التي يعتزم النادي الأهلي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فشل المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري إيليكي الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الا أن مغالاة ناديه المالية وتمسك المدير الفني الجديد للفريق هناك به أدى الى تعطل المفاوضات مع اللاعب.
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