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اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مسئولى القلعة الحمراء جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا" و الأمطار تستقبل  أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا"

يستعد النادي الاهلي للرد على شكوى نظيره الزمالك بشأن الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد الأول بشأن محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل للقلعة الحمراء مؤخراً بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويُجهّز مسئولو القلعة الحمراء جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد قوة موقف الاهلي لا سيما وأن النادي حصل على بطاقة اللاعب مع فتح باب القيد خلال إنتقالات يناير الشتوية الجارية دون مشاكل أو أزمات ما يعني أن إجراءات التعاقد كانت سليمة.

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الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور

شهد المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الملعب الوطني بالعاصمة هراري هطول الأمطار مع بداية المران.

 

الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور

 

سفير مصر بزيمبابوي يحضر مران الاهلي وفايلر يكتفي بـ30 دقيقة

حرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي وطاقم السفارة المكون من رانيا البحبوحي مستشار السفارة وطارق فريد وخالد رمضان وأحمد فراج وخيري هنداوي ومحمد رجب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الملعب الوطني بالعاصمة الزيمبابوية بهراري مساء اليوم الأربعاء.

 

سفير مصر بزيمبابوي يحضر مران الاهلي وفايلر يكتفي بـ30 دقيقة

 

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الأهلى يقدم تيسيرات مالية كبيرة للعضويات المجمعة.. المقدم 25%

 

قررت إدارة الأهلى تقديم عروض ميسرة وبامتيازات مالية كبيرة للعاملين بالمؤسسات والشركات الكبرى الراغبين في الحصول على عضوية النادى والانضمام لأسرته الكبيرة، وذلك من خلال نظام  يتيح الفرصة أمام العاملين بتلك الشركات والمؤسسات في اكتساب عضوية النادي الرئيسية أو عضوية أحد فروعه، واعتمد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الأخير قرار العروض المجمعة للمؤسسات والهيئات والبنوك للحصول على عضوية النادي، وذلك من خلال تسديد 25٪ من قيمة العضوية مقدمًا بدلا من 40%، على أن تكون الفائدة السنوية الخاصة بتقسيط المبلغ المتبقي من قيمة العضوية العاملة أو عضويات فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس بنسبة 8% بدلا من 10%، ويكون تقسيط باقي المبلغ على خمس سنوات، بدلا من أربع سنوات كما كان في السابق. 

 

الأهلى يقدم تيسيرات مالية كبيرة للعضويات المجمعة.. المقدم 25%

 

سوبر كورة ينفرد بصفقة الأهلي البديلة لإيليكي

حصلت سوبر كورة على تفاصيل الصفقة البديلة التي يعتزم النادي الأهلي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فشل المفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري لضم المهاجم النيجيري إيليكي الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الا أن مغالاة ناديه المالية وتمسك المدير الفني الجديد للفريق هناك به أدى الى تعطل المفاوضات مع اللاعب.

 

سوبر كورة ينفرد بصفقة الأهلي البديلة لإيليكي

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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