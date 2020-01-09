شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول رد فعل من كهربا على شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، بطريقة غير مباشرة على الشكوى التى تقدم بها مسئولو الزمالك صباح اليوم، لاتحاد الكرة ضده، من أجل إيقاف اللاعب، بعد اتهامه بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلى، وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلى.

وجاء رد كهربا غير المباشر، ناشرًا صورته خلال مشاركته فى تدريب الأهلى اليوم بزيمبابوى استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير، معلقًا عليها: "سأفعل كل ما يلزم للحفاظ على هذه الابتسامة حية".

Advertisements

الأهلي كان نجح في ضم محمود كهربا بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادى أفيش البرتغالي، والذي انتقل إليه اللاعب في بداية الموسم الجاري عقب رحيله عن القلعة البيضاء، وواجه مسئولو القلعة الحمراء أزمة في بداية الأمر بعدم التمكن من قيد كهربا في قائمته المحلية لحين سداد المديونيات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وبالفعل كشف مسئولو الجبلاية أن الأهلي سدد ما يقرب من 15 مليون جنيه نقدا قبل الموافقة على قيد اللاعب، بعدما قرر اتحاد الكرة عدم السماح لأي ناد بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة على الأندية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادي الأهلي بعد مراجعة الإدارة المالية، تبين أحقية اتحاد الكرة لديه فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائي لمباريات الأهلي، وبعدها تم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية ليتم اصطحابه في رحلة زامبيا من أجل مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.