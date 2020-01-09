شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مران الأهلى الأول فى زيمبابوى استعدادا لبلاتينيوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مرانه الأول فى زيمبابوى على الملعب الوطني بالعاصمة هراري هطول الأمطار مع بداية المران، حيث بدأ التدريب فى الخامسة والنصف مساءًا وفضل فايلر أن يخوض اللاعبين مرانا خفيفا لاسيما أن البعثة وصلت إلى فندق الإقامة ظهر اليوم بعد رحلة سفر وصلت 12ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ونشرت صفحة الأهلى الرسمية على "فيس بوك" مقطع فيديو مختصر لمران الفريق الذى لم يستغرق أكثر من 30 دقيقة استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

وحرص محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي وطاقم السفارة المكون من رانيا البحبوحي مستشار السفارة وطارق فريد وخالد رمضان وأحمد فراج وخيري هنداوي ومحمد رجب على حضور مران الأهلي وكان السفير المصري وطاقم السفارة قد استقبلوا بعثة الأهلي فور وصولها مطار روبرت موجابي بالعاصمة الزيمبابوية هراري ورحّبوا بالبعثة والتقى السفير مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة واطمأن على إنهاء إجراءات خروج الفريق متمنيا التوفيق للأهلي في مهمته

ووصلت بعثة الاهلي و فندق الإقامة ظهر اليوم، في رحلة طيران استغرقت 12 ساعة، تخللها ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى زيمبابوي من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة وملعب التدريب، حيث فضل عبدالحفيظ خوض المران على الملعب الوطني بهراري بدلًا من الملعب الفرعي للاستاد نفسه.

وحرص إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بتسكين اللاعبين فور الوصول لمقر الإقامة هناك، وتناول اللاعبون وجبة الغداء ثم صعدوا لغرفهم للحصول على قسط من الراحة بعد رحلة الطيران الشاقة من القاهرة إلى هراري، ولم يصعد الكفرواي لغرفته الا بعد الاطمئنان على كافة الترتيبات وإنهاء إجراءات التسكين.

وضم فايلر 20 لاعبا لقائمة الفريق التى وصلت إلى زيمبابوى هم محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، ، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.