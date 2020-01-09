شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة سيدات الطائرة أمام الكاميرون فى تصفيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تضم قائمة المنتخب فى هذه التصفيات كلاً من اللاعبات نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.
وغادرت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة.
وبدأ منتخب الرجال التصفيات بمواجهة الجزائر أمس محققا الفوز بنتيجة 3 / 1 حيث تقام على أرضه بإستاد القاهرة وسط جماهيره، حيث يسعى بقوة منتخب الرجال إلى تحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد بعد سلسلة اخفاقات فى عام 2019 الماضى بخسارة أفريقيا وعدم حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية والحصول على المركز العاشر بكأس العالم باليابان.
ومن المنتظر أن تشهد تصفيات الرجال حضور جماهيرى عبر تذكرتى التى أعلنت عن توحيد سعر التذاكر بـ 25 جنيهًا بالاتفاق مع مسئولي الأتحاد من أجل مؤازرة اللاعبين.
و يلتقى منتخب الرجال غدا الخميس مع نظيره التونسى فى ثامى مواجهتاته بالتصفيات على إستاد القاهرة فى الثامنة مساءا .
خاض منتخب السيدات معسكرًا مغلقًا فى البرازيل مؤخرًا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة سيدات الطائرة أمام الكاميرون فى تصفيات طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.