ريال مدريد يتأهل إلى الدور النهائي من بطولة السوبر الإسباني بثلاثية في شباك فالنسيا

الأربعاء 8 يناير 2020

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره فالنسيا، بثلاثة اهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.



وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

ويتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

افتتح التسجيل توني كروس لمصلحة ريال مدريد في الدقيقة 15.

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ثم تمكن فرانشيسكو إيسكو من إضافة الهدف الثاني للريال في الدقيقة 39 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، تمكن لوكا مودريتش من إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات تمكن داني باريخو من إضافة هدف فالنسيا الوحيد.

وبهذه النتيجة يصعد ريال مدريد إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي ستقام مساء غدً الخميس.