رقم مميز لـ كروس مع الفريق الملكي

الأربعاء 8 يناير 2020

تمكن النجم الالماني لنادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​توني كروس​ من تحقيق رقما مميزًا، خلال مواجهة ​فالنسيا​، ضمن منافسات نصف نهائي ​كأس السوبر الإسباني​.

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وكان كروس قد احرز هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 15، بتسديدة مباغتة لحارس الخفافيش دومينيك من ركلة ركنية.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، ان كروس بات أول لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل في 3 مسابقات مختلفة هذا الموسم (الليغا، ودوري الأبطال، وكأس السوبر).

وأشارت الشبكة، إلى أن كروس هو رابع لاعب يحقق هذا الرقم من بين لاعبي الدوري الإسباني بعد خورخي مولينا وأنخيل والصيني وو لي.