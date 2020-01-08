انت الان تتابع تغريم لاتسيو بعد إساءة عنصرية وجهها جمهوره لمهاجم بريشيا بالوتيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مهاجم بريشيا الإيطالي ماريو بالوتيلي

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامة قدرها 20 ألف يورو (22238 دولارا) على لاتسيو بعد أن وجه جمهور الفريق إهانة عنصرية لمهاجم بريشيا ماريو بالوتيلي يوم الأحد الماضي في الدوري في أحدث واقعة ضمن سلسلة أحداث عنصرية ابتليت بها كرة القدم الإيطالية.

وذكرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد في بيان إنها ستجري مزيدا من التحقيقات لتحدد بدقة مرتكبي الواقعة من بين جمهور فريق لاتسيو الزائر. وتم توجيه طلب إلى لاتسيو للتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين.

وأحرز بالوتيلي، الذي واجه عدة إساءات عنصرية طيلة مسيرته، هدف التقدم لفريقه الذي خسر 2-1 على أرضه.

وأفاد بيان صادر عن رابطة الدوري الإيطالي أن الجمهور ”أطلق هتافات عنصرية تجاه لاعب من الفريق المنافس في الدقيقتين 21 و29 من الشوط الأول“ إضافة إلى وقائع أخرى.

وأضاف أن حكم المباراة أوقفها بعد نصف ساعة كما طلبت إدارة الاستاد من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن الإهانة.

Advertisements

ووجه بالوتيلي، الذي شوهد وهو يشكو للحكم بسبب الهتافات خلال المباراة، كلمة إلى مشجعي لاتسيو عقب المباراة على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي قائلا ”عار عليكم“ بينما نأى لاتسيو بنفسه عن الهتافات المسيئة إلى بالوتيلي.

وفرضت لجنة الانضباط أيضا عقوبة ايقاف لمباراتين بحق دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو بعد تلقيه بطاقة حمراء في ختام مباراة مثيرة للجدل انتهت بخسارة ساسولو 2-1 على أرض جنوة.

وشكا ساسولو من أن اللعبة التي انتهت بإحراز جنوة الهدف الثاني كانت في الأصل مخالفة ضد البديل بيراردي.

وقالت اللجنة إن بيراردي ”احتج بشدة على مساعد الحكم وتفوه بعبارات مسيئة لحكام المباراة“ في النفق المؤدي لغرف الملابس عقب المباراة.

كما تم تغريم سبال 10 آلاف يورو بعد أن ألقى جمهوره قشر فواكه ”أصاب الحكم دون أن يتسبب في إصابته“ خلال المواجهة على أرضه أمام فيرونا.