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ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله في المملكة العربية ، ليتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز بين وأتلتيكو مدريد، خلال المباراة المقررة غدا الخميس.

سجل هدف التقدم للريال توني كروس من ركلة ركنية خادعة سكنت شباك فالنسيا في الدقيقة 16، وأضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 39، من استلام رائع وتسديدة قوية للكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 65 نجح لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث للفريق الملكي، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحصل فالنسيا على ركلة جزاء إثر لمسة يد من راموس، ينجح باريخو في وضعها بالشباك ليقلص الفارق وتصبح النتيجة «3-1» لصالح الملكي.

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