شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإسباني: ريال مدريد ينهي الشوط الأول أمام فالنسيا متقدما بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى ريال مدريد الشوط الأول أمام فالنسيا متقدما بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية، بنصف نهائي بطولة السوبر الإسباني.

سجل هدف التقدم للريال توني كروس من ركلة ركنية خادعة سكنت شباك فالنسيا في الدقيقة 16، وأضاف إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 39، من استلام رائع وتسديدة قوية للكرة داخل الشباك.