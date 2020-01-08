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التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وإنبي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع فريق إنبي سلبياً، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، في إطار الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .

واكتفى كلا الفريقين برفع رصيدههما نقطة واحدة، وصل بها الاتحاد للنقطة 21 في المركز الرابع، بينما وصل إنبي للنقطة 16، في المركز التاسع.

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