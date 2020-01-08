شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وإنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع فريق إنبي سلبياً، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، في إطار الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز .
واكتفى كلا الفريقين برفع رصيدههما نقطة واحدة، وصل بها الاتحاد للنقطة 21 في المركز الرابع، بينما وصل إنبي للنقطة 16، في المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.