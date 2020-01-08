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إيسكو يكسر صيامه التهديفي بالتقدم لريال مدريد ضد فالنسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

 عزز تقدمه على فالنسيا بهدف مميز من إيسكو خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” في المملكة العربية ، وذلك ضمن إطار ذهاب نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بهدف أول عن طريق الألماني توني كروس، ثم ترجم سيطرته المطلقة على اللقاء بتسجيل الهدف الثاني، وهذه المرة إيسكو هو من تولى وضع الكرة بالشباك عند الدقيقة 39.

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وتابع إيسكو الكرة المرتدة من المدافع الذي تصدى لتسديدة لوكا مودريتش، وتمكن من هز شباك المرمى وإراحة ريال مدريد فيما تبقى من عمر المباراة.

وتمكن إيسكو من تسجيل الهدف الأول له هذا الموسم بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، وذلك رغم مشاركته في 14 مباراة لغاية الآن، 11 مباراة في وثلاث مباريات في .

ويعود آخر هدف سجله إيسكو إلى شهر مارس من عام 2019، أي قبل 10 أشهر من الآن، وذلك عندما أحرز هدفاً في مرمى هويسكا بالجولة 29 من بطولة الليجا الإسبانية.

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