- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ كروس مع الفريق الملكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
تمكن النجم الالماني لنادي ريال مدريد الاسباني توني كروس من تحقيق رقما مميزًا، خلال مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وكان كروس قد احرز هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 15، بتسديدة مباغتة لحارس الخفافيش دومينيك من ركلة ركنية.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، ان كروس بات أول لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل في 3 مسابقات مختلفة هذا الموسم (الليغا، ودوري الأبطال، وكأس السوبر).
وأشارت الشبكة، إلى أن كروس هو رابع لاعب يحقق هذا الرقم من بين لاعبي الدوري الإسباني بعد خورخي مولينا وأنخيل والصيني وو لي.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم مميز لـ كروس مع الفريق الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.