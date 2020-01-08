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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يتخذ قراره الحاسم بشأن ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
تحوم الشكوك حول مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني في ظل كثرة غياباته بسبب تعدد الإصابات والشائعات التي تحيط بإستمراره من عدمه مع البلاوغرانا.
لكن تقارير صحفية فرنسية أكدت أن ديمبيلي سيستمر مع برشلونة.
وذكرت صحيفة "RMC" الفرنسية، أن نادي برشلونة يعتبر أن ديمبيلي ليس للبيع، ويؤكد على تجديد الثقة باللاعب الشاب ويرفض بيعه في الوقت الحالي. من جهة ثانية يتحتم على اللاعب الشاب بذل جهد كبير لإستعادة مكانه في خط هجوم النادي الكتالوني عندما يعود من الإصابة، في ظل وجود الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان بالإضافة للموهبة أنسو فاتي.
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