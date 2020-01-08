60 حكم يتدربون على استخدام تقنية الفار

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جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على تدريب 60 حكما للاستعانة بتقنية الفيديو بشكل مبدئي على أن يتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو يوم 13 يناير الجاري تمهيدا لتطبيقها في الدوري العام بداية من الدور الثاني.. وتابع المصدر أن ستاد القاهرة يستضيف التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع احدى الشركات التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

وجهزت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقدين مع شركة إسبانية وأخرى إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى هذا الموسم، وأرسلت اللجنة العقدين إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسة العقدين وإبداء الرأى فيهما قبل التوقيع، حيث سيتم التعاقد مع الشركة التى توافق الوزارة على التعاقد معها لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار سنويا ما يعادل 16 مليون جنيه.

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وقررت اللجنة الخماسية تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون دولار فى الموسم الواحد، ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.