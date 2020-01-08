شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: شائعة هروب ساسي تؤكد وجود حملة ممنهجة ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف أمير أن عوده فرجاني في موعده وانتظامه الآن في التدريبات يؤكد أن ماتردد كان من خيال البعض ، موضحا أنه حينما قرر ساسي السفر الى تونس حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات.

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ووجه المشرف العام على الكرة رسالة لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك بأن تواجد اللاعب في التدريبات حاليا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق.. كاشفا أن ساسي كان موقوفا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أن هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته، ثم عاد اللاعب وانتظم في التدريبات.

واختتم أمير مرتضى تصريحه بأن ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، وفي حالة تركيز كبيرة.