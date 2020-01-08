شكرا لقرائتكم طولان: فايلر رفض التفريط في عمار حمدي لإنبي.. ونحتاج 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن نتيجة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى جيدة ، موضحا أن هناك تحسن فى الأداء خلال اللقاء الذى كان أمام فريق يمتلك إمكانيات قوية.

تعادلا إنبى مع الاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز، وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، ولم يتغير الوضع كثيرًا فى الشوط الثانى، وظل التحفظ مسيطرًا على أداء الفريقين وهدد كل منهما مرمى الأخر على استحياء، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بينهما.

قال طولان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " يوجد اتفاق مع مجلس إدارة إنبى على تدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية وأنه يوجد 3 أماكن فى القائمة والتعاقد مع المهاجم أحمد على مفيد للفريق لزيادة المنافسة داخل الفريق .

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وأشار حلمى طولان أن أحتياجات الفريق بدعم لاعب فى خط الوسط والدفاع وأنه طلب الاستعانة بخدمات عمار حمدى لاعب الاهلى و لكن تم رفض الطلب بسبب حاجة الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للاعب خلال المرحلة المقبلة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 16 فى المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 4 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.