شكرا لقرائتكم طولان: فايلر رفض التفريط في عمار حمدي لإنبي.. ونحتاج 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن نتيجة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى جيدة ، موضحا أن هناك تحسن فى الأداء خلال اللقاء الذى كان أمام فريق يمتلك إمكانيات قوية.
قال طولان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " يوجد اتفاق مع مجلس إدارة إنبى على تدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية وأنه يوجد 3 أماكن فى القائمة والتعاقد مع المهاجم أحمد على مفيد للفريق لزيادة المنافسة داخل الفريق .
وأشار حلمى طولان أن أحتياجات الفريق بدعم لاعب فى خط الوسط والدفاع وأنه طلب الاستعانة بخدمات عمار حمدى لاعب الاهلى و لكن تم رفض الطلب بسبب حاجة الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للاعب خلال المرحلة المقبلة .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 16 فى المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 4 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.
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