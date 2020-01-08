شكرا لقرائتكم بعد الانذار الثالث .. "جريندو" يغيب عن حرس الحدود في مواجهة سموحة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب محمد عبداللطيف "جريندو" صانع ألعاب فريق حرس الحدود عن المباراة القادمة لفريقه أمام سموحة فى بطولة الدورى الممتاز عقب حصوله على الانذار الثالث فى مباراة طلائع الجيش اليوم و التى تمكن من أحراز هاتريك .

نجح فريق حرس الحدود فى اقتناص ثلاثة نقاط غالية خارج ملعبه بالفوز على شقيقه الأكبر طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .

أحرز أهداف المباراة محمد عبد اللطيف جريندو " هاتريك " فى الدقائق 12 و 47 و 89 ليرتفع رصيد أبناء الحدود إلى 17 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 فى المركز الثالث عشر .

Advertisements

أدى لاعبو حرس الحدود أفضل مبارياتهم بالدورى هذا الموسم بعدما أغلقوا منطقة الوسط والدفاع امام هجمات طلائع الجيش ولم تسنح فرص حقيقية للطلائع خلال أحداث اللقاء إلا هجمات قليلة ، فى المقابل اعتمد الحدود على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمد بسام حارس الطلائع ونجح محمد عبد اللطيف جريندو مهاجم الفريق فى اعادة اكتشاف نفسه من جديد واستطاع إحراز ثلاثة أهداف هاتريك فى لقاء اليوم ليحصد الحدود اغلى ثلاث نقاط له .

ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية .

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 17 نقطة .