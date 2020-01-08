مواعيد مباريات دوري أبطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل تقام 8 مباريات بدوري أبطال افريقيا هذا الأسبوع بواقع مبارتين يوم الجمعة و 6 مباريات يوم السبت، ضمن الجوله الرابعة من دور المجموعات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

و تعد أبرز المباريات، لقاء الزمالك امام نظيره زيسكو ، حيث سيلاقي الفارس الأبيض الفريق الزامبي يوم الجمعة في تمام الساعه السادسه بستاد السلام في تمام الساعه السادسه، و كانت انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1، بعدما أحرز مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد خلال اللقاء.و سيلعب النادي الأهلي يوم السبت امام بلاتينيوم الزمبابوي في تمام الساعه 3 بتوقيت القاهرة بملعب " بلاتينيوم ستاديوم"، و كان تفوق المارد الأحمر على نفس الفريق في الجوله الماضيه و فاز 2/0، و أحرز وليد سليمان الهدفين حينها.

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و نستعرض معكم جميع مباريات دوري أبطال افريقيا هذا الأسبوع:ـ