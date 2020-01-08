شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم الدفعة الأولى من أجهزة تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

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كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدوا أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري إلى جانب تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة ، كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر والمحدد إقامته فى فبراير المقبل والمفاضلة بين إقامته بالإمارات أو السعودية.