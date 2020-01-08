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جدة - عمرو شويل شهد يوم الاربعاء إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري، حيث لعب كل من طلائع الجيش وحرس الحدود، وسموحة ووادي دجلة، بالإضافة إلى مباراة انبي والاتحاد السكندري.

طلائع الجيش ضد حرس الحدود



نجح طلائع الجيش في تحقيق انتصاراً كبيراً للغاية على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "جهاز الرياضة".

أحرز أهداف طلائع الجيش اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو بالدقائق 12، 48، 89.

بهذا الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما ظل رصيد حرس الحدود كما هو 17 نقطة في المركز السادس.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الاربعاء

حقق وادي دجلة انتصاراً مهماً ومثيراً على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "المكس".

سجل أهداف وادي دجلة كل من محمد هلال بالدقيقة 4، ثم رفيق كابو بالدقيقة 70، ثم رجب عمران بالدقيقة 86.

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بينما أحرز أهداف سموحة كل من رونالدو وانجا بالدقيقة 17، ومحمد كوفي بالدقيقة 74.

بهذا الفوز ارتقع رصيد وادي دجلة إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الترتيب، بينما ظل رصيد سموحة كما هو 17 نقطة في المركز السابع.





ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الاربعاء

بينما حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري وانبي والتي أقيمت على ملعب "بتروسبورت".

بهذا التعادل ارتفع رصيد نادي الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

ويستعرض الخليج 365 ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الابعاء :