شكرا لقرائتكم مصدر: ستاد السلام مفتوح لاستضافة مباريات كل الفرق المصرية رغم حقوق الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الجدل حول أحقية نادى الزمالك فى إقامة مباراته المقبلة أمام زيسكو الزامبى بالجولة الرابعة لدورى أبطال افريقيا، على ستاد السلام رغم حصول النادى الأهلى على الملعب كحق انتفاع لمدة 25 سنة بداية من يناير الجارى.

فى هذا الصدد، كشف مصدر مسئول بإستاد السلام، أنه رغم الاتفاق الذي تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي، ليكون الملعب هو الإستاد الرئيسي للنادي خلال الفترة المقبلة، إلا أن الإستاد سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية المصرية في كافة البطولات والمنافسات خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر أن الإستاد بالملعب ومدرجاته وجميع ملحقاته الرياضية، منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم، وجميع الجماهير سيظل مرحبا بها في أي وقت، خاصة أن إستاد السلام أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات مهمة، لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتا للجميع.

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تابع أن أى ناد يحق له اللعب على ستاد السلام بعد الحصول على موافقة الأمن وسداد القيمة الايجارية بشرط ألا يتعارض موعد المباراة مع الأهلى أو الانتاج الحربى لانهما لهما الأولوية فى الاستفادة بالملعب.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.. وكشف مصدر بالشركة إن نادي الانتاج الحربي سيلعب بشكل طبيعي على الملعب مع الأهلي بالإضافة إلى منتخب مصر الأول حسب الاتفاق المبرم.. وحول القيمة التي سيحصل عليها نادي الإنتاج الحربي رد المصدر " الإنتاج سيحصل على أول 300 مليون جنيه من الأرباح على أن يحصل الأهلي على 60 مليون جنيه سنوياً مقابل استغلال اسمه من شركة ستادات بغض النظر عن مكسب أو خسارة الشركة".

وتابع المصدر " سيخصم من الأهلي 4.5 مليون جنيه من الـ 60 سنوياً قيمة استئجار صالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين ليحصل الأهلي على 55.5 مليون جنيه سنويا".