شكرا لقرائتكم إنبي ضد الاتحاد السكندري .. التعادل السلبي يحسم اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل سلبيًا فريق إنبى مع الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز، وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، ولم يتغير الوضع كثيرًا فى الشوط الثانى، وظل التحفظ مسيطرًا على أداء الفريقين وهدد كل منهما مرمى الأخر على استحياء، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بينهما.

خاض الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم، خط الوسط: مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت، خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه

بينما خاض إنبى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، عبدالرحمن عماد، خط الوسط: كريم فؤاد، محمد رزق، أحمد العجوز، محمد بسيونى، خط الهجوم: محمد شريف ، محمود قاعود.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 16 فى المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 4 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قررت نقل مباراة الاتحاد السكندري مع بيراميدز المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس 16 يناير الحالي ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بالأسكندرية بدلا من اقامتها بستاد الأسكندرية.

جاء قرار نقل مباراة الاتحاد السكندري و بيراميدز بسبب الإصلاحات التي تجرى باستاد الإسكندرية الذى استضاف أكثر من مباراة مؤخراً بالدوري أو البطولة العربية.