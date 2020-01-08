شكرا لقرائتكم مدرب بايرن يضغط على الإدارة لجلب لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، صعد من ضغوطه على قيادة النادي من أجل ضم لاعبين جدد إلى النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وصرح فليك (54 عاماً) لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالقول: لا نزال نحتاج إلى تعزيزات على أية حال، واعتقد أن هناك حاجة إلى لاعبين اثنين، على الأقل، واحد في الدفاع وآخر، ربما في طرف الهجوم.

وتفاقمت مشاكل الإصابات التي يواجهها بايرن بعدما عجز الألماني الدولي سيرجي غنابري على مواصلة التدريبات مع فريقه بسبب تجدد مشاكله مع وتر أخيل، وقال فليك في أعقاب ذلك إن وضع تشكيلة الفريق "سيء بحق". وأضاف أن اتساع دائرة اللاعبين غير الجاهزين بسبب الإصابات ملفتة للنظر بالذات مع اشتداد المنافسة.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني متأخرا بأربع نقاط عن لايبزيغ.