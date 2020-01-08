بيترهانسل: داكار السعودية 2020 رائع جداً والمنظمون قاموا بعمل استثنائي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





استعاد السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل نغمة الانتصارات في رالي داكار السعودية 2020 عندما أنهى المرحلة الرابعة من السباق في المركز الأول ليتقدم في الترتيب العام إلى المركز الثالث.

وحل القطري ناصر العطية ثانياً ليستمر في نفس المرتبة في الترتيب العام بينما أنهى الإسباني كارلوس ساينز المرحلة ثالثاُ ليحافظ على تصدره للترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الرابعة التي بدأت من نيوم وانتهت في العلا بمسافة 672 كيلو متر منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت يبلغ طولها 453 كيلو متر.

وقال بيترهانسل بطل داكار 13 مرة: "إنه شعور رائع بعد متاعب الأيام الأولى على الرغم من أننا أضعنا المسار لمرة واحدة بالإضافة إلى انثقاب أحد الإطارات. لم يكن أداءً خاصاً وخالياً من الأخطاء، ولكن شعور الانتصار رائع. آخر 60 كيلومتر كانت هي أصعب أجزاء سباق اليوم حيث كان هناك العديد من الأحجار التي لم أتوقعها بالإضافة إلى الرمال الناعمة. أصبحت أنا وكارلوس نتواصل بهدوء ودقة أكبر، ويزداد الأمر تحسّنا".

وعن رأيه في تنظيم المملكة العربية السعودية للنسخة الحالية من داكار، قال السائق الملقب بـ "مستر داكار": "هذه النسخة من داكار رائعة جداً حيث تمتلك جميع المقومات؛ المناظر الطبيعية الخلابة، الملاحة المليئة بالمفاجئات، بالإضافة إلى العديد من المصاعب التي لا يمكن حصرها. لقد قام المنظمون بعمل استثنائي حتى هذه اللحظة".

وبفوزه في المرحلة الرابعة، سار السائق الفرنسي الأسطوري على خطى جينيل دي فيلييه في الفوز بمرحلة من رالي داكار في الثلاث قارات التي استضافت السباق الأكثر تحدياً في العالم.

وفي فئة الدراجات تصدر التشيلي خوزيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو الترتيب في المرحلة الرابعة ليحسن من ترتيبه الثاني الذي أنهى به المرحلة الثالثة ويصبح ثالثاً في الترتيب العام. كما تقدم الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني ليحسن من المرتبة الثالثة التي احتلها في المرحلة السابقة ويحافظ على مركزه الثاني في الترتيب العام. وفي الترتيب الثالث جاء البوتسواني روس برانش – الفائز بالمرحلة الثانية – والذي أنهى المرحلة الثالثة متأخراً بساعة ونصف عن صاحب المركز الأول بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر سقوطه أثناء السباق.

Advertisements

وفي حديثه عقب انتهاء المرحلة الرابعة في العلا، قال فلوريمو: "كان القسم الأول من المرحلة سريعًا، واستغرقني الأمر 220 أو 240 كيلومتر حتى تمكنت من اللحاق بريكي (برابيك)، ومن ثم تبادلنا تصدر السباق، وأعتقد بأنها قمنا بعملٍ رائع. كانت المرحلة الرابعة مرهقة جسديًا وذهنيًا ولن أنساها لوقتٍ طويل لأن بعض المناطق كانت صخرية للغاية لدرجة أننا اعتقدنا أننا ذهبنا بالاتجاه الخاطئ".

أما في فئة الدراجات الرباعية فعاد التشيلي إغناسيو كاسالي إلى الصدارة لينهي المرحلة في المركز الأول ويحتل مقدمة الترتيب العام، وجاء مواطنه إنريكو جيوفاني ثانياً ليحافظ على المركز ذاته في الترتيب العام، بينما احتل الفرنسي سيمون فيتسي المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، سيطرت روسيا تماماً على المراكز الثلاثة الأولى حيث جاء فريق أنطون شيبالوف في المركز الأول بعد أن كان أنهى المرحلة السابقة ثالثاُ، واحتل فريق أندريه كارغينوف المركز الثاني، بينما أنهى فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف المرحلة في المركز الثالث.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، جاء الأمريكي ميتشل جوثري في المرتبة الأولى، وتبعه البولندي آرون دومزالا في المركز الثاني، بينما حل الأمريكي أوستين جونز ثالثاً.

وكان 342 سائق من 68 دولة حول العالم قد بدأوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عدد كبير من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وبطل فورمولا وان مرتين سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

ويقام رالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا ويستمر من 5 وحتى 17 يناير على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة، وتتواصل المغامرة الصعبة غداً مع المرحلة الخامسة من تحدي داكار السعودية 2020 وتبدأ من العلا وتنتهي في حائل بامتداد 564 كيلو متر منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت يبلغ طولها 353 كيلو متر، قبل أن يختبر السائقون قدراتهم الملاحية عند مرورهم على التلال الرملية لحائل في طريقهم المنحدر صوب الرياض.

ويحصل المتسابقون على يوم راحة في العاصمة الرياض بعد انتهاء المرحلة السادسة قبل أن تستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي من حيث المسافة، حيث يمضي المشاركون في طريقهم لمسافة 741 كيلو متر وينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط صحراء المملكة الشاسعة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقاً تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" والتي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

