شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف : راض عن أداء اللاعبين وسندعم الاتحاد بـ 3 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رضاه عن الأداء الذي ظهر به الفريق، خلال مباراة انبي التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل فريقا إنبى مع الاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز، وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، ولم يتغير الوضع كثيرًا فى الشوط الثانى، وظل التحفظ مسيطرًا على أداء الفريقين وهدد كل منهما مرمى الأخر على استحياء، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بينهما.

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " قائلا " هناك رضا بشكل كبير على الاداء الذي زهر عليه اللاعبين و لو نجح الايفواري رزاق سيسيه في احراز الفرصة التي اتيحت له في بداية المباراة لكانت تغييرت النتيجة وشكل اللقاء.واجهنا سوء توفيق كبير في الفترة الأخيرة واتمنى أن نستعيد ذاكرة الانتصارات مرة اخرى بداية من مباراة بيراميدز المقبلة".

وأشار طلعت يوسف أن التعادل مع إنبي نتيجة ايجابية خاصة أننا تعرضنا للخسارة في أخر مباراتين وأنه سوف يتم دعم الفريق خلال الفترة المقبلة وأنه يوجد 3 أماكن بالقائمة خالية .

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 16 فى المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 4 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.