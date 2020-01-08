شكرا لقرائتكم خبر عن جدول هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاربعاء 8/ 1/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الأربعاء الموافق 8/ 1/ 2010 ثلاثة مباريات فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث اصطدم طلائع الجيش مع حرس الحدود فى مباراة انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 / 0، والتقى سموحة مع وادى دجلة فى مباراة مثيرة انتهت بفوز الغزلان بنتيجة 3 / 2، وفى الأخير واجه إنبى نظيره الاتحاد السكندرى وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.



جدول الهدافين

حرس الحدود يهزم الطلائع بالثلاثة

نجح فريق حرس الحدود فى اقتناص ثلاثة نقاط غالية خارج ملعبه بالفوز على شقيقه الأكبر طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى.

أحرز أهداف المباراة محمد عبد اللطيف جريندو " هاتريك " فى الدقائق 12 و 47 و 89 ليرتفع رصيد أبناء الحدود إلى 17 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 فى المركز الثالث عشر.

تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول ، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .

وقد ادى لاعبو حرس الحدود أفضل مبارياتهم بالدورى هذا الموسم بعدما أغلقوا منطقة الوسط والدفاع امام هجمات طلائع الجيش ولم تسنح فرص حقيقية للطلائع خلال أحداث اللقاء إلا هجمات قليلة ، فى المقابل اعتمد الحدود على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمد بسام حارس الطلائع ونجح محمد عبد اللطيف جريندو مهاجم الفريق فى اعادة اكتشاف نفسه من جديد واستطاع إحراز ثلاثة أهداف هاتريك فى لقاء اليوم ليحصد الحدود اغلى ثلاث نقاط له .

دجلة يقتنص ثلاث نقاط غالية بالفوز على سموحة 3 / 2

استعاد فريق وادى دجلة نغمة الإنتصارات من جديد بتحقيق فوزه الثانى على حساب سموحه بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى.

تقدم محمد هلال لدجلة فى الدقيقة 4 من تمريرة من الجبهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى يخطاها الهانى سليمان حارس مرمى سموحه معلنا عن هدف التقدم للفريق الدجلاوى.

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بعدها فى الدقيقة 17 أدرك سموحة هدف التعادل عن طريق الكاميرونى رونالد لوانجا من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى يلعبها ناصر ماهر على رأس لوانجا الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى فى الوقت الذى فشل فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للفريق السكندرى.

وفى الدقيقة 70 نجح التونسى رفيق كابو مهاجم وادى دجلة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه لتصبح النتيجة 2 / 1 للدجلاوية ، يتعادل بعدها أبناء سموحه بثلاث دقائق عن طريق البوركينى محمد كوفى ، وفى الدقيقة 86 يعود دجلة للتقدم من جديد عن طريق رجب عمران الذى يقوم بتخطى الهانى سليمان ورجب نبيل لاعبا سموحه ويضع الكرة بسهولة فى المرمى معلنا عن تقدم فريقه من جديد.

يحاول بعدها لاعبو سموحه إحراز هدف التعادل إلا انهم فشلوا لينهى محمد أبو خاطر حكم اللقاء المباراة معلنا عن حصول دجلة على أغلى ثلاث نقاط لهم منذ انطلاق المسابقة.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

تعادل سلبيًا فريق إنبى مع الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ12 للدوري الممتاز، وشهد الشوط الأول ضغط مكثف من زعيم الثغر باحثين عن إحراز هدف التقدم، فى الوقت الذى اكتفى لاعبو الفريق البترولى بالدفاع واللعب فى وسط الملعب، ولم يتغير الوضع كثيرًا فى الشوط الثانى، وظل التحفظ مسيطرًا على أداء الفريقين وهدد كل منهما مرمى الأخر على استحياء، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بينهما. خاض الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: عماد السيد، خط الدفاع: أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم، خط الوسط: مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت، خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه بينما خاض إنبى المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزى، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، عبدالرحمن عماد، خط الوسط: كريم فؤاد، محمد رزق، أحمد العجوز، محمد بسيونى، خط الهجوم: محمد شريف ، محمود قاعود. بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة 16 فى المركز التاسع بجدول الدورى، بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل فى 4 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

إنبى يتقاسم النقاط مع الاتحاد السكندرى بتعادل سلبى فى الدورى