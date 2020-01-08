حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 8 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد الزمالك يشكو كهربا رسميا للجبلاية ويتهمه بالهروب وفسخ التعاقد الأهلي: جاهزون بالمستندات للرد على شكوى الزمالك ضد كهربا والأزمة تصل "فيفا" الأمطار تستقبل الأهلي فى أول مران بزيمبابوى قبل مواجهة بلاتينوم.. صور سوبر كورة يكشف حجم مديونيات اتحاد الكرة لصالح "كشف المنشطات" مفاجأة .. "سوبر كورة" يكشف حجم ديون خافيير أجيري لاتحاد الكرة Advertisements دجلة يهزم سموحة 3 / 2 فى مباراة مثيرة هاتريك جريندو يقود الحدود للفوز على الطلائع بثلاثية ‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو محمد عواد يطلب من كارتيرون العودة أساسيا في المباريات الزمالك يعلن موعد انطلاق البث المباشر لقناته

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