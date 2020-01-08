شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف كواليس سفر "فرجانى" إلى تونس.. ويؤكد: كشف الحملة المدبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، تعجبه من الشائعات التى ترددت حول هروب التونسى فرجاني ساسي عند سفر اللاعب إلى تونس عقب مباراة طنطا، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء غير الصحيحه تؤكد أن هناك حمله منظمه ضد نادي الزمالك.

أضاف أمير فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن عودة فرجاني في موعده وانتظامه الآن في التدريبات يؤكد أن ماتردد كان من خيال البعض مشيرا إلى أنه حينما قرر ساسي السفر الى تونس حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات.

ووجه المشرف العام على الكرة رسالة لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك بأن تواجد اللاعب في التدريبات حاليًا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن ساسي كان موقوفًا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أنه هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته، ثم عاد اللاعب وانتظم في التدريبات.

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واختتم أمير مرتضى تصريحه بأن ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، وفي حالة تركيز كبيرة.

وكان مهند عون وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أكد إن اللاعب تواجد خلال اليومين الماضيين فى زيارة لوالده، نافيًا ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل، خاصة إنه عاد فى موعده وشارك فى التدريبات استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

تابع وكيل فرجانى ساسى لـ"الخليج 365": "يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيداً كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور رئيس النادى والمشرف على الكرة أمير مرتضى ولو في نصيب يوما للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة".

وشدد وكيل فرجانى ساسى إن اللاعب بالفعل يمتلك ثلاثة عروض إثنين منهما من السعودية أحدهما من الشباب السعودى وتحفظ حول إعلان تفاصيل العرض الثانى بخلاف عرض آخر شفوى من قطر، متابعاً إن مرتضى منصور رفض عروض رحيل ساسى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.