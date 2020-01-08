شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تعرض أحمد علاء لقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدو في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الحرس بثلاثية دون رد.
وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجري أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.
جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي.
أحرز أهداف المباراة محمد عبد اللطيف جريندو " هاتريك " فى الدقائق 12 و 47 و 89 ليرتفع رصيد أبناء الحدود إلى 17 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 فى المركز الثالث عشر .
تقدم محمد جريندو بالهدف الاول للحدود فى الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها عمرو الحلوانى قوية تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش بصعوبة وعادت للاعب الحرس الذى يقوم بتمريرها لجريندو الذى لم يجد اى صعوبة فى إيداعها المرمى .
وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء معلنا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الاول ، وفى نهاية الشوط الثانى أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له ولفريقه ليقتنص أبناء الحدود نقاط المباراة رافعا رصيده إلى 17 نقطة ويقفز للمركز السادس ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى .
وقد ادى لاعبو حرس الحدود أفضل مبارياتهم بالدورى هذا الموسم بعدما أغلقوا منطقة الوسط والدفاع امام هجمات طلائع الجيش ولم تسنح فرص حقيقية للطلائع خلال أحداث اللقاء إلا هجمات قليلة ، فى المقابل اعتمد الحدود على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى محمد بسام حارس الطلائع ونجح محمد عبد اللطيف جريندو مهاجم الفريق فى اعادة اكتشاف نفسه من جديد واستطاع إحراز ثلاثة أهداف هاتريك فى لقاء اليوم ليحصد الحدود اغلى ثلاث نقاط له .
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