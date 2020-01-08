شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تعرض أحمد علاء لقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال مباراة اليوم أمام حرس الحدو في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الحرس بثلاثية دون رد.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجري أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي.

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ونجح فريق حرس الحدود فى اقتناص ثلاثة نقاط غالية خارج ملعبه بالفوز على شقيقه الأكبر طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ12 للدورى .