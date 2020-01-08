كأس كاراباو.. ليستر سيتي 0 - 1 أستون فيلا.. تريزيجية أساسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي، وأستون فيلا، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

ويلعب محمود حسن تريزيجية، أساسيا مع فيلا، فيما يبقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء، حيث يبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي: نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش.

فيما يبدأ روديجر المدير الفني لليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: شمايكل - ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل - برايت - تيليمانز - ماديسون - بيريز - فاردي.

Advertisements

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تفاصيل المباراة:

تقدم أستون فيلا في الدقيقة 29، عن طريق جيلبرت، بعدما حوّل عرضية الغازي في المرمى، ليتقدم فريقه بهدف.