إنبي: الأهلي رفض الاستغناء عن عمار حمدي.. ونستهدف 3 صفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، إنه طلب التعاقد مع عماار حمدي لاعب الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة.

وأوضح طولان في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، عقب مباراة إنبي والاتحاد، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رفض التفريط في اللاعب.

وتعادل إنبي أمام الاتحاد سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الـ12 للدوري، على ملعب بتروسبورت.

وأشار طولان إلى أنه سيتم التعاقد مع 3 لاعبين خلال يناير، أحدهم في وسط الملعب، والآخرين في طرفي الملعب.

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وأكمل: "أي تعاقد لن يكون على حساب لاعب آخر، وإنما ستدخل الصفقات الجديدة ضمن الفريق، ولن يكون بدلا من أحد".

وتعاقد إنبي مع أحمد علي مهاجم بيراميدز في أول صفقات الفريق البترولي.

وعن التعادل أمام الاتحاد، أكد طولان أن أداء فريقه يتحسن تدريجيا، وأن نتيجة التعادل عادلة للفريق.

وعقب التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 21 بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع.