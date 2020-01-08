محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
فشل الاتحاد السكندري في العودة لطريق الفوز مرة أخرى بالسقوط مجددًا ولكن في فخ التعادل أمام إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.
وكان الاتحاد قد هُزم في الثلاثة مباريات السابقة بالدوري أمام المقاولون والإسماعيلي بهدف نظيف وقبلها برباعية أمام الأهلي.
وعقب التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 21 بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك الثالث، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 16 في المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يفشل في العودة للنتائج الإيجابية ويسقط في فخ التعادل أمام إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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