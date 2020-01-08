بالفيديو.. توني كروس يسجل هدفًا مثيرًا للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

أحرز توني كروس لاعب وسط ريال مدريد هدفًا مثير للجدل من ركلة ركنية سددها سريعًا على مرمى فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ستاد الملك عبدالله بالسعودية.

وحصل ريال مدريد على ركلة ركنية وتوجه كروس من أجل تنفيذ اللعبة في الدقيقة 15 فسددها سريعًا تجاه الشباك قبل أن يتمركز عناصر الفريقين في منطقة الجزاء.

وحاول خاومي دومينيك حارس فالنسيا الإمساك بالكرة لكن محاولته لتدارك الموقف لم تفلح وسكنت الشباك.

وأتى هدف كروس ليعيد للأذهان لعبة ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول في شباك برشلونة حين نفذ ركنية سريعة وضعها أوريجي في شباك الفريق الكتالوني.