تريزيجية أساسيا في تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن دينيسي سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو. ويلعب محمود حسن تريزيجية، أساسيا مع فيلا، فيما يبقى أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. Advertisements ويبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي: نيلاند - كونسا - مينجز - هاوز - جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تايلور - أنور الغازي - تريزيجية - جاك جريليش. فيما يبدأ روديجر المدير الفني لليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: شمايكل - ريكاردو - ايفانز - سويونكو - فوكس - شيلويل - برايت - تيليمانز - ماديسون - بيريز - فاردي. ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، والتي انتهت مباراة الذهاب بينهما في أولد ترافورد بفوز السيتزن بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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