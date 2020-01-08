إيفاب لـ"الخليج 365": استخدام الدوري المصري لـ"فار" حاليًا مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح لوكاس برود الأمين العام للمجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" بأن تطبيق حكم الفيديو المساعد "فار" في مصر خلال الوقت الحالي شبه مستحيل، ذلك بسبب عدم وجود أي تقدم في العمل.

وقال مسئول "إيفاب" وهي الجهة المسئول عن منح تراخيص استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مصر خلال الوقت الحالي، شبه مستحيل."

وصرح جمال الغندور رئيس لجنة الحكم في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن اتحاد الكرة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال يناير الجاري من أجل كشف كل شيء بخصوص الـ"فار".

وتابع: "مصر في الوقت الحالي لا تمتلك إلا فريق واحد يتكون من حكم ساحة، وثنائي لغرفة (فار)، وهذا لا يكفي إلا لدوري يخوض مباراة واحدة كل جولة."

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وأضاف: "لقد أرسلت فريق من (إيفاب) في منتصف ديسمبر الماضي إلى مصر من أجل الاطلاع على كل شيء هناك، وما استطيع أن أقوله أننا في البداية، ومازلنا نتابع مع الاتحاد المصري للمساعدة بقدر المستطاع."

وواصل: "كل حكم يتعامل مع (فار) يجب أن يتلقى مراحل من التدريب والتعليم، وحكم غرفة (فار) أيضًا يجب أن يتلقى تعليم وتدريب ثم يحصل على رخصة تدريبات (فار) قبل أن يخوض المباريات بشكل رسمي."

وردًا على إمكانية استخدام الـ"فار" في الدوري المصري في الدور الثاني: "هذا شبه مستحيل، فإن عملية التدريب والتعليم تحتاج إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر من أجل العمل بها بشكل رسمي."

واستطرد: "الحل الوحيد بالنسبة لمصر في حالة الحصول على الموافقة، وإدارج تقنية الـ"فار" هو أن يتم اختيار مباراة واحدة كل أسبوع من الدوري ليديرها الطاقم المدرب حتى يتم الانتهاء من تدريب باقي الحكام."

وأعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الصيف الماضي نيتها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري لكن وفقًا لما جرى خلال الفترة الماضية ستكون هناك صعوبة في تطبيقه هذا الموسم.