الأهلي يكتفي بـ30 دقيقة فقط في مرانه الأول تحت الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اكتفى فريق الأهلي بنصف ساعة فقط تدريب في مرانه الأول في عاصمة زيمبابوي هراري استعداداً لملاقاة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال السبت المقبل.

وهطلت الأمطار بغزارة على ملعب تدريب الفريق الأحمر، ليقرر فايلر إقامة مراناً خفيفاً للاعبين، مع التعامل بالكرة على أرضية الملعب المبتلة تحسباً لهطول أمطار أثناء المباراة.

ووصلت البعثة المصرية إلى زيمبابوي ظهر اليوم الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استمرت 12 ساعة، تخللتها فترة راحة "ترازنيت" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وحضر محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي مران الأهلي مع عدد من المسئولين في السفارة المصرية، بعد أن كانوا قد استقبلوا الفريق المصري بعد رحلته الجوية الشاقة.

وأنهى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق المران بعد 30 دقيقة فقط من بدايته ليخلد لاعبي الفريق للراحة استعداداً لاستئناف التدريبات غداً الخميس.

وحصد الأهلي 6 نقاط خلال أول ثلاث مباريات له في المجموعة بفوزين على الهلال وبلاتينيوم في مصر، وخسارة من النجم الساحلي في تونس، ليتساوى مع النجم والهلال في رصيد النقاط.