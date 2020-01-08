بعد حل أزمته مع الأهلي.. النجم يُسجل كوليبالي في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي النجم الساحلي، إضافة الإيفواري سليماني كوليبالي، لقائمة الفريق الإفريقية.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكان النجم الساحلي، توصل لاتفاق مع الأهلي أكتوبر الماضي، لتسوية أزمة مهاجم الفريق الأحمر السابق، بعد رحيله عن الفريق دون اتفاق مسبق، لينضم لنادي بارتيك الأسكتلندي.

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ووقع فيفا عقوبة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

وانضم كوليبالي لصفوف النجم الساحلي مايو الماضي، في عقد يمتد لـ4 سنوات.

ويتنافس النجم مع الأهلي والهلال على صدارة المجموعة حيث جمع كل منهم 6 نقاط من أول 3 مباريات، فيما يحل بلاتنيوم ستارز في المركز الأخير بالمجموعة دون رصيد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في 24 يناير الجاري ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.