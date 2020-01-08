دجلة يترك المركز الأخير بفوز مثير على سموحة تحت الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق وادي دجلة فوزًا مثيرًا على مضيفه سموحة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية دجلة محمد هلال في الدقيقة 4، ورفيق كابو في الدقيقة 71، ورجب عمران في الدقيقة 86.

وأحرز هدفي سموحة رونالد وانجا في الدقيقة 17، ومحمد كوفي الدقيقة 74.

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وشهدت المباراة أمطارًا غزيرة خلال أحداث الشوط الثاني.

ورفع دجلة رصيده لـ9 نقاط، ليترك المركز الأخير، ويتقدم مركزًا وحيدا، ويزاحم أندية المؤخرة ضمن صراع الهبوط.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز السابع، نفس رصيد حرس الحدود بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثية، والإنتاج الحربي الذي تعادل مع المصري ضمن الجولة ذاتها.