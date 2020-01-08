اتحاد الكرة يحدد 13 يناير موعدا لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو

حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.

يشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما انهى اتحاد الكرة اتفاقه مع الشركة الاسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار. الدوري الثاني.يشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما انهى اتحاد الكرة اتفاقه مع الشركة الاسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

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