رسميًا.. المحلة يضم مهاجم بيلا

أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة ابراهيم صادق، إجراءات ضم اللاعب سيد شعبان مهاجم نادي بيلا، لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم.

وقد حضر اللاعب مساء اليوم إلى مقر النادى

وقام بتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف الفلاحين، بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة، وطه السيد مدير النشاط الرياضي بالنادي، وسرور شحاته المديرالادارى للفريق ووكيل اللاعب.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق، الذى أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب واعتبره إضافة قوية إلى خط الهجوم الذى يحتاج إلى تدعيم.