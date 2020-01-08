ما بين سخرية وغضب وتألق كروي..محمد صلاح يشغل أذهان العالم

تصدر هاشتاج النجم المصري محمد صلاح، الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عدة أحداث أرتبط بها لاعب ليفربول الإنجليزي، علي رأسها حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا والتى أقيمت مساء أمس بالغردقة.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج محمد صلاح، دعمًا له بعد غضب فئة من جمهور لعدم حضوره حفل الأفضل أفريقيًا، ذلك الأمر الذي فسره البعض أنه كان واجبًا علي " صلاح " حضور الحفل ومساندة زميله في الفريق الإنجليزي ساديو ماني، والذي

حصل علي أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 .

وآثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلًا بعدما تم منح الإتحاد المصري لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد قاري في أفريقيا خلال 2019، ونشره صورة لابنته مكة عبر صفحته "انستجرام"، مع تعليق قائلاً :"جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى.."

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وربط كثير من الجمهور، تعليق محمد صلاح، بموقف الإتحاد المصري لعدم مساندة "صلاح" في التصويت لأفضل لاعب علي مستوي العالم،

ورغم الفوز المستحق للسنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، تصدر محمد صلاح، معدلات الأكثر تداولًا للمصريين والعرب، وإنهالت تعليقات الجمهور بدعم معنوي وإيجابي لفخر العرب .

وتوج مهاجم ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل هدف مع الريدز خلال شهر ديسمبر الماضى لعام 2019، حيث نال الهدف الرائع الذى سجله صلاح فى شباك سالزبورج بدورى أبطال أوروبا من زاوية مستحيلة عددا كبيرا من الأصوات ليفوز بالجائزة.

وكانت مدينة الغردقة المصرية، استضافت أمس الثلاثاء، حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019 والتي شهدت حصول الاتحاد المصري لكرة القدم كأفضل اتحاد قاري.