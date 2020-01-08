انبي يكتفى بالتعادل امام الاتحاد السكندري ويصعد للمركز التاسع

تعادل فريق انبي مع الاتحاد السكندري بدون اهداف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز. جاء اللقاء قويا من جانب الفريقين ،واهدر محمد شريف ومحمود قاعود فرصتين. فرصتين. كما حاول خالد قمر ومحمود رزق تتشكيل خطورة على مرمى انبي ،واشتكى لاعبو زعيم الثغر من تجاهل الحكم ركلة جزاء مع نهاية الشوط من ركنية دفع فيها المدافع ابراهيم يحي مهاجم الاتحاد السكندري محمود رزق. ركلة جزاء مع نهاية الشوط من ركنية دفع فيها المدافع ابراهيم يحي مهاجم الاتحاد السكندري محمود رزق. بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبي الى 16 نقطة وصعد للمركز التاسع،بينما رفع الاتحاد رصيده الى 21 نقطة وظل محتفظا بالمركز الرابع.

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