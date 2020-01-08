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ريـال مدريد يتقدم على فالنسيا بالشوط الأول في السوبر الإسباني

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أنهى ريـال مدريد الشوط الأول من مواجهة نظيره فالنسيا متقدماً بهدفين دون رد، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله ، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني الذي تستضيف فعالياته.
جاء الهدف الأول عبر توني كروز في الدقيقة

16، عبر ركلة ركنية من جعة اليسار سددها اللاعب مباشر تجاه المرمى لتغالط خومي دومينيك وتستقر في شباك فالنسيا.
ثم ترجم الريـال أفضليته الفنية خلال مجريات الشوط بتسجيل الهدف الثاني عبر إيسكو عند الدقيقة 39، وسدد مودريتش من داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة من دفاع فالنسيا ويقابلها إيسكو من داخل المنطقة ويسدد على يمين الحارس معلناً عن الهدف الثاني للملكي.
وخلال مجريات الشوط لم يظهر فالنسيا بخطورة حقيقة على مرمى الريـال سوى بتسدية قوية عبر اللاعب جاميرو من داخل منطقة الجزاء علت مرمى كورتوا عند الدقيقة 29.

 

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