تريزيجيه يقود استون فيلا في مواجهة ليستر سيتي بنصف نهائي كأس الرابطة

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق استون فيلا عن تشكيل فريقه الأساسي، والذي يواجه ليستر سيتي بعد قليل، ضمن منافسات الدور نصفالنهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية.
ويشارك محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني في التشكيل الأساسيلاستون فيلا، بينما يجلس زميله أحمد المحمد علي مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل استون فيلا علي النحو التالي:
نيلاند، كونسا، مينجز، هاوس، جويلبرت، دوجلاس لويز، ناكامبا، تايلور، أنور الغازي، محمود تريزيجيه، جريليتش.
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