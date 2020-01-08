أعلن دين سميث المدير الفني لفريق استون فيلا عن تشكيل فريقه الأساسي، والذي يواجه ليستر سيتي بعد قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية. النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية. ويشارك محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لاستون فيلا، بينما يجلس زميله أحمد المحمد علي مقاعد البدلاء. لاستون فيلا، بينما يجلس زميله أحمد المحمد علي مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل استون فيلا علي النحو التالي: نيلاند، كونسا، مينجز، هاوس، جويلبرت، دوجلاس لويز، ناكامبا، تايلور، أنور الغازي، محمود تريزيجيه، جريليتش. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يقود استون فيلا في مواجهة ليستر سيتي بنصف نهائي كأس الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.